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Gündem İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor!
Gündem

İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor!

İstanbul'da, koronavirüsün yayılımını önleme tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 08:36:00 -
İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor!

Kentte 20 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Vatandaşların haftanın ilk gününde kendi araçlarını tercih etmesi, trafik kazaları, araç arızaları ve bazı bölgelerde etkili olan yağış nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu gözleniyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

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