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Siyaset İstanbul'da kirli ortaklık! DEM beğenmedi CHP değiştirdi
Siyaset

İstanbul'da kirli ortaklık! DEM beğenmedi CHP değiştirdi

Yeniakit Publisher
2024-02-19 22:13:00 - 2024-02-19 22:20:07
İstanbul'da kirli ortaklık! DEM beğenmedi CHP değiştirdi

Yerel seçimlere giden süreçte terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' sağlayan CHP, son dakikada Esenyurt ve Güngören'deki adaylarını değiştirdi.

31 Mart yerel seçimleri sürecinde kriz yaşayan CHP, aday listelerinin son şeklinin verilmesine bir gün kala Esenyurt ve Güngören ilçelerindeki belediye başkan adaylarını değiştirdi.

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasında bir süredir yürütülen “kent uzlaşısı” kapsamındaki görüşmeler sonucunda İstanbul’un Esenyurt ilçesinde aday gösterilen Ali Gökmen‘in adaylığı geri çekilirken, yerine Ahmet Özer aday gösterildi.

Güngören'de ise Temel Akkoç'un yerine Yüksel Yalçın aday gösterildi.

DEM Parti'nin istediği oldu

CHP, geçtiğimiz günlerde Esenyurt ilçesinde Ali Gökmen’i aday olarak açıklamıştı. Ancak DEM Parti ile süren görüşmeler kapsamında “kent uzlaşısı” sağlanarak, burada da değişikliğe gidilmesi kararı alındı. Bunun sonucunda da CHP, Esenyurt ve Güngören'deki adaylarını DEM Parti'nin sıcak baktığı isimler ile değiştirdi.

Öte yandan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin CHP'den Esenyurt'u istediği iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.
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