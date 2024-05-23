İstanbul'da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler belli oldu! Ve ilgili çarpıcı yorum: Listeye o kent damga vurdu
En yüksek kira fiyatlarının olduğu İstanbul’da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçelerle ilgili veriler paylaşıldı. İşte detaylar…
Son yıllarda ülke genelinde kiralık ev fiyatlarında artış yaşandı. Hal böyle olunca iki sene önce kiralara yüzde 25’lik zam sınırı getirildi. 2 yıldır devam eden uygulama ise temmuz ayında sona erecek.
ÇARPICI YORUM
Geçtiğimiz gün canlı yayında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili açıklama yapmış; “Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok” ifadesinde bulunmuştu.
İSTANBUL’UN EN UCUZ VE EN PAHALI O İLÇELERİ
Yaşananların ardından gözler, en yüksek kira fiyatlarının olduğu İstanbul’a çevrildi. Buna göre konut kira fiyatlarına ilişkin verileri paylaşıldı. İşte İstanbul’da konut kirası bedelinin en yüksek ve en düşük olduğu 10 ilçe.
EN YÜKSEK KİRA BEDELİNİN OLDUĞU 5 İLÇE
Sarıyer – 51 bin 591 TL rakamı ile dikkat çekti!
Beşiktaş – 41 bin 500 TL
Kadıköy – 32 bin 820 TL
Bakırköy – 30 bin TL
Beykoz – 27 bin 443 TL
EN DÜŞÜK KİRA BEDELİNİN OLDUĞU 5 İLÇE
Arnavutköy – 11 bin 605 TL
Esenyurt – 11 bin 765 TL
Esenler – 12 bin 741 TL
Sultangazi – 12 bin 961 TL
Sultanbeyli – 13 bin 856 TL
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