İstanbul'da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler belli oldu! Ve ilgili çarpıcı yorum: Listeye o kent damga vurdu

Son yıllarda ülke genelinde kiralık ev fiyatlarında artış yaşandı. Hal böyle olunca iki sene önce kiralara yüzde 25’lik zam sınırı getirildi. 2 yıldır devam eden uygulama ise temmuz ayında sona erecek.

ÇARPICI YORUM

Geçtiğimiz gün canlı yayında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili açıklama yapmış; “Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok” ifadesinde bulunmuştu.

İSTANBUL’UN EN UCUZ VE EN PAHALI O İLÇELERİ

Yaşananların ardından gözler, en yüksek kira fiyatlarının olduğu İstanbul’a çevrildi. Buna göre konut kira fiyatlarına ilişkin verileri paylaşıldı. İşte İstanbul’da konut kirası bedelinin en yüksek ve en düşük olduğu 10 ilçe.

EN YÜKSEK KİRA BEDELİNİN OLDUĞU 5 İLÇE

Sarıyer – 51 bin 591 TL rakamı ile dikkat çekti!

Beşiktaş – 41 bin 500 TL

Kadıköy – 32 bin 820 TL

Bakırköy – 30 bin TL

Beykoz – 27 bin 443 TL

EN DÜŞÜK KİRA BEDELİNİN OLDUĞU 5 İLÇE

Arnavutköy – 11 bin 605 TL

Esenyurt – 11 bin 765 TL

Esenler – 12 bin 741 TL

Sultangazi – 12 bin 961 TL

Sultanbeyli – 13 bin 856 TL

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