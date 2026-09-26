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TOKİ - Emlak Konut GYO İstanbul'da kirası 10 bin liradan başlayan TOKİ konutları için kura ekim ayında çekilecek
TOKİ - Emlak Konut GYO

İstanbul'da kirası 10 bin liradan başlayan TOKİ konutları için kura ekim ayında çekilecek

Yeniakit Publisher
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İstanbul'da kirası 10 bin liradan başlayan TOKİ konutları için kura ekim ayında çekilecek

Bakan Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların tamamlandığını, inceleme sonrasında 1071 konut için ekimde kura çekileceğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ev sahibi olacağı ve ilk kez İstanbul'da uygulamaya alınacak kiralık sosyal konutlar için 14 Eylül'de başlayan başvurular 25 Eylül'de sona erdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Şartları sağlayan vatandaşlarımız arasından bin 71 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kura çekimi, inceleme sonucunda şartları sağladığı belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için ekim ayında yapılacak; ardından konut teslimatları başlayacak.

Kiralar 10 bin liradan başlayacak

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen sistemden, İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük ve evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. En az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme şartı da aranacak.

Evler 10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak. Konutlar gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde kiralanacak; genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Hangi ilçede kaç konut kiralanacak?

İlk etapta toplam 1071 konut dört ilçe grubuna dağıtılacak:

  • Birinci grup — Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
  • İkinci grup — Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
  • Üçüncü grup — Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
  • Dördüncü grup — Arnavutköy: 90 konut

Kampanyada vatandaşlardan başvuru ücreti alınmadı. Başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetlerindeki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden tamamlandı.

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