İstanbul'da kepazelik! Şehitliğin üzerine hayvan barınağı kurdular

Ocak 2023'te üniversite mezunları tarafından haksız bir şekilde işgal edilmiş ve yıllarca rant sağlanmış arazinin tahliyesi ile gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi, bu kez hayvan barınağı ile öne çıktı.

Son bir yıldır tahliyesi konuşulan Nafi Baba Şehitliği ve Türbesi yakınındaki gayriresmi statüde bulunan hayvan barınağı, yetkililerin kontrolü altında daha güvenilir ve daha sağlıklı bir ortama taşındı. Fakat provokatörler, yapılan ıslahatı durdurabilmek için mağdura yattılar.

Şehitliğin üzerine illegal hayvan barınağı kurdular

Boğaziçi Üniversitesi arazisi üzerinde öğrencilerin kurduğu Barınma Merkezi BU PAWS adlı illegal oluşum, Nafi Baba Şehitliği, Nafi Baba Tekkesi ve Şüheda Kuyusu'nun arazisinde bulunuyor. Ayrıca hayvan barınağının elli metre kadar ilerisinde Nafi Baba Tasavvuf Araştırmaları Merkezi mevcut.



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Buna ek olarak, şehitlik arazisinde kurulmuş yasadışı hayvan barınağının bölgedeki insanlar açısından tehlike arz ettiği biliniyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda, civardaki öğrencilerin zaman zaman köpeklerin saldırısına uğradığı ve buradaki hayvanların bakımı için elverişli bir ortam oluşturulamadığı öğrenildi.

Gelen şikayetler akabinde üniversite yönetiminin diğer hayvan dernekleriyle ve BUPAWS'ın yöneticileriyle irtibata geçtiği ve aynı barınağın, daha elverişli koşullar altında farklı bir yere taşınmasının gündeme getirildiği saptandı.

Boğaziçi Üniversitesi Medya Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, inşaat sürecinin mimarların gözetiminde olduğu ve bir önceki korsan yapıya kıyasla daha güvenilir bir ortam oluşturulduğu aktarıldı.

Yaklaşık bir yıldır devam eden ve tüm hayvan derneklerinin haberdar edildiği süreç bugün noktalandı. Edinilen bilgilere göre bu alanın, önceki mekanın yakınında bulunduğu öğrenildi. Görevliler nezaretinde BU PAWS'taki köpekler yeni inşa edilen alana götürüldü.

Eskisinden daha güvenilir

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'ndan Mimar Nilüfer Başaran, yeni inşa edilen mekanı şu ifadelerle anlattı:

"Aşağıdaki köpek barınaklarını daha düzgün bir yere alabilmemiz için bu kısım seçildi. Bu kısımda iki tane üst üste konteyner kuracağız. İlk giriş kısmında üç tane difrizli buzdolabı olacak. Kendileri istediler, zaten mevcutta da varmış. İki tane çalışma makinesi, bir kurutma makinesi için yer ayırılıyor ilk konteynerde... Malzeme, yiyecek depoları var... Üst kısmı personelin kalabileceği bir yer olarak düşündük... Kanalizasyonu, elektrik, suyu var... Alt kısımda da hepsi var... Diğer kısımda hepsi ayrı ayrıyken burada aydınlatma sağlandı, su getirildi, havuz yeri getirilecek..."

Mağdura yattılar

Her ne kadar son bir yıldır yapılan istişareler neticesinde taşınma işlemi gerçekleştirilmiş olsa da şehitlik arazisini işgal eden BU PAWS adlı oluşum, sosyal medya üzerinden dezenformasyonun yayılmasına ön ayak oldu. Yapılan paylaşımlarda taşınmadan habersiz oldukları, taşıma işlemlerini yürüten görevlilerin şiddete başvurduğu, hayvan barınma merkezi gönüllülerin gözaltına alındığı iddia edildi. Fakat köpekler sadece 100 metre ileride, yine kampüsün içerisinde bulunan başka bir alana taşınmıştı.

Kaynak: Haber7