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Ekonomi İstanbul'da KDV indirimi denetimi
Ekonomi

İstanbul'da KDV indirimi denetimi

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Güngören'de zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 18:35:00 -
İstanbul'da KDV indirimi denetimi

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Güngören'de zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Güngören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanma tarihi gibi konularda kontroller yapıldı.

Zabıta ekipleri, raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek, ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Güngören Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akgün, "Ürünlerin etiketlerine, son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Bu ürünlerin numunelerini alıyoruz ve kasaya gidiyoruz. Kasa fişi ve reyon fişi arasındaki fiyatları karşılaştırıyoruz. KDV indirimleri oldu ve bu indirimleri marketlerin uygulayıp uygulamadığına bakıyoruz. Uygulamayanlar için Haksız Fiyat Denetim Formu tanzim ediyoruz. İş yerlerine bu konuda gerekli uyarıları yapıyoruz ve uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi uyguluyoruz." dedi.

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