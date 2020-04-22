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Aktüel

İstanbul’da kazada yaralanan Samsunlu polis hayatını kaybetti

İstanbul’da meydana gelen trafik kazasından ağır yaralanan Samsunlu polis memuru hayatını kaybetti.

2020-04-22 20:34:41 -
İstanbul’da kazada yaralanan Samsunlu polis hayatını kaybetti

İstanbul’da meydana gelen trafik kazasından ağır yaralanan Samsunlu polis memuru hayatını kaybetti.



Kaza, İstanbul’un Ümraniye ilçesi İnkilap Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde görevli Samet Özbakış (32) istirahatli olduğu gün idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken kamyonet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan evli 1 çocuk babası polis memuru Samet Özbakış kaldırıldığı Ümraniye Devlet Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti. Samsunlu olan polis memuru Samet Özbaş’ın cenazesi yarın Çarşamba ilçesi Turgutlu Mahallesi Turgutlu Mezarlık Camii’nde öğlen saatlerinde kılınacak cenaze namazından sonra aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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