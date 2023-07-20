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Yerel İstanbul’da kavga sırasında döner bıçaklı şahsa motosiklet çarptı
Yerel

İstanbul’da kavga sırasında döner bıçaklı şahsa motosiklet çarptı

Yeniakit Publisher
2023-07-20 10:40:00 -
İstanbul’da kavga sırasında döner bıçaklı şahsa motosiklet çarptı

Kağıthane’de akraba olan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine döner bıçaklarıyla saldırırken, bu sırada motorlu bir kurye döner bıçaklı şahıslardan birine çarparak kaza yaptı. Yaşananlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde dün saat 00.15 sıralarında akraba olan iki grup arasında kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre, uzaktan küfürleşmeyle başlayan tartışma bir anda döner bıçaklarının çekildiği kavgaya dönüştü. İki grup cadde ortasında birbirine girerken, bu esnada müşteriye sipariş götüren bir motorlu kurye döner bıçaklı şahıslardan birine çarparak kaza yaptı.

Döner bıçağıyla saldırdı, motor çarptı

Yaşanan kazanın ardından şahıs topallayarak önce döner bıçağıyla motosiklete vurdu, sonrasında ise kuryeye saldırdı. Kavganın ardından ayakta durmakta zorlanan bir şahıs, ailesinin yardımıyla eve götürüldü. Yaşananlar anbean bir vatandaşın kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ise

olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. Kavgaya karışan kişilerin tespit edildiği ancak tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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