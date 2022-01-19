İstanbul'da kar yağışı... Meteoroloji 19 il için turuncu kodlu uyarı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mardin çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yağış uyarılarının ardından, İstanbul’un yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da kar yağışı etkisini gösteriyor.

Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı sürüyor. Bazı ana arterlerde, yağışın olduğu bölgelerdeki yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

Şehrin iki yakasında da gece yarısından sonra şiddetli fırtına ile etkisini arttıran kar yağışı, kentin birçok noktasını beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri gece boyunca tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Sürücüler aniden bastıran kar dolayısıyla trafikte zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Hava sıcaklığı: İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Turuncu kodlu uyarı

Adıyaman, Bingöl, Bolu, Elazığ, Hatay, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Zonguldak, Bartın, Kilis, Düzce, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Tunceli, Van, Karabük, Osmaniye için turuncu kodlu uyarı geldi.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mardin çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Rüzgârın, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Zirai don uyarısı: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden, Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin, kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla kar, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis, Adıyaman Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeybatısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.