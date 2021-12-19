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Yaşam İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’da yarın okullar tatil olur mu? İstanbul kar tatili olur mu?
Yaşam

İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’da yarın okullar tatil olur mu? İstanbul kar tatili olur mu?

Yurdun büyük bölümü beyaz örtüye büründü. İstanbullular ise mega kentte kar yağışının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da okulların tatil olacağı kadar kar yağar mı? İstanbul okullar ne zaman tatil olur?

Yeniakit Publisher
2021-12-19 16:32:00 -
İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’da yarın okullar tatil olur mu? İstanbul kar tatili olur mu?

Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. İstanbullular ise mega kentte kar yağışının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’da yarın okullar tatil olur mu? İstanbul kar tatili olur mu?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Yarın akşam saatlerinde itibaren kar yağmaya başlayacak. Anadolu Yakası, Boğaz hattı ve Sarıyer’de etkili olacak. Beylikdüzü ve Avcılar’da ise daha hafif olacak’’ dedi. Çalışkan, kar yağışının çarşamba günü de yer yer etkili olacağını belirtti.

İstanbul’da şimdilik okulların tatil olabileceği kadar bir yağışın beklenmediği uzmanlarca ifade ediliyor.

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