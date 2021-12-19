Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. İstanbullular ise mega kentte kar yağışının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’da yarın okullar tatil olur mu? İstanbul kar tatili olur mu?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Yarın akşam saatlerinde itibaren kar yağmaya başlayacak. Anadolu Yakası, Boğaz hattı ve Sarıyer’de etkili olacak. Beylikdüzü ve Avcılar’da ise daha hafif olacak’’ dedi. Çalışkan, kar yağışının çarşamba günü de yer yer etkili olacağını belirtti.

İstanbul’da şimdilik okulların tatil olabileceği kadar bir yağışın beklenmediği uzmanlarca ifade ediliyor.