İstanbul’da yeni haftayla birlikte sıcaklık bir hayli düştü. Havaların soğumasıyla birlikte “İstanbul’da kar yağar mı?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul bu hafta kar yağar mı?

24 Ocak’ta İstanbul’da son yılların en etkili kar yağışı meydana geldi. Kar yağışıyla birlikte mega kentte adeta hayat durdu. Son günlerdeki soğuk hava ise akıllara bir kez daha kar ihtimalini getirdi. Peki, İstanbul’da kar yağar mı? Meteoroloji ve uzman isim Orhan Şen yaptığı değerlendirmede, “Mart ile birlikte kış geri dönüyor. İstanbul'da salı-çarşamba yüksek kesimlerde kar ihtimali var. Önümüzdeki hafta sonu Ukrayna ve Rusya coğrafyasında çok kuvvetli soğuk hava ihtimali var. Bu soğukların bir kısmı yurdumuzda da görülebilir. Kar yağışları görebiliriz” ifadelerini kullandı.