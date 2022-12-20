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Yaşam İstanbul'da kar sürprizi! Mevsimin ilk karı düştü
Yaşam

İstanbul'da kar sürprizi! Mevsimin ilk karı düştü

İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı Silivri'de görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 00:54:00 - 2022-12-20 01:18:26

İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri’nin belli mahallelerinde görüldü.

İstanbul’da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber bugün saat 00.30 sıralarında İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı Silivri’ye yağdı.

Bazı mahallelerde kar yağışı başladı

Silivri’nin bazı mahallelerinde başlayan kar yağışı ilçe geneline yayılmaya devam ediyor.

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