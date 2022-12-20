İstanbul'da kar sürprizi! Mevsimin ilk karı düştü
İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı Silivri'de görüldü.
İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından mevsimin ilk kar yağışı Silivri’nin belli mahallelerinde görüldü.
İstanbul’da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber bugün saat 00.30 sıralarında İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı Silivri’ye yağdı.
Bazı mahallelerde kar yağışı başladı
Silivri’nin bazı mahallelerinde başlayan kar yağışı ilçe geneline yayılmaya devam ediyor.