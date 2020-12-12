Gelecek hafta ortasına kadar batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek yağışların, özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olması beklenirken kar yağışının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ılık ve yağışlı hava sistemi, Orta Akdeniz üzerinden gelecek. Batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek yağışların gelecek hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor. Özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.