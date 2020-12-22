İstanbul'da kar mı yağıyor?

Haftalardır beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Beklenen kar yağışı başladı. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başlarken yol beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul'da kar yağışı ne zaman?

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bırakırken İstanbullular kentte kar yağışı olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da beklenen kar yağışı ne zaman olacak ve İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Bolu Dağında, yoğun ve tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları başladı. Kar yağışı nedeniyla ara ara trafikte aksaklıklar oldu.

Meteoroloji'den yapılan hava durumu verileri doğrultusunda İstanbul için sağanak yağış bekleniyor.

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey ilçeleri, Ağrı’nın doğu kesimleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.