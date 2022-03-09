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Gündem İstanbul'da kar alarmı! 205 sefer iptal edildi
Gündem

İstanbul'da kar alarmı! 205 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 10 Mart tarihinde İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 09:37:00 -
İstanbul'da kar alarmı! 205 sefer iptal edildi

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi.

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