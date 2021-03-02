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Gündem İstanbul'da kamu kurumlarının yeni mesai saatleri belirlendi
Gündem

İstanbul'da kamu kurumlarının yeni mesai saatleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrollü normalleşmeyi açıklamasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve sağlık kuruluşları dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 16:52:00 - 2021-03-02 17:08:10
İstanbul'da kamu kurumlarının yeni mesai saatleri belirlendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve sağlık kuruluşları dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında toplandı.

Kamuda yeni mesai saatleri

Kamudaki çalışma saatlerinin Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile normale döndürüldüğü belirtilen açıklamada, 2 mart 2021 tarihinden itibaren İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatlerinin şu şekilde olacağı bildirdi:

"Vardiya sistemiyle görev yapan bazı Bölge Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığında saat 07.00'da başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edilmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinde 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına, sağlık teşkilatında 08.30-16.30 olarak uygulanmasına, diğer tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ise 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına, özel kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerinin saklı kalmasına karar verilmiştir."

 

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