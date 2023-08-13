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Yerel İstanbul'da kadın cinayeti! Dikkat çeken korkunç detay bildirdi: 15 kez bıçakladı, korkunç son!
Yerel

İstanbul'da kadın cinayeti! Dikkat çeken korkunç detay bildirdi: 15 kez bıçakladı, korkunç son!

Yeniakit Publisher
2023-08-13 17:40:00 - 2023-08-13 17:43:26
İstanbul'da kadın cinayeti! Dikkat çeken korkunç detay bildirdi: 15 kez bıçakladı, korkunç son!

İstanbul Sultangazi'de Kadin Cinayeti 6 katlı bir iş yerinden korkunç bir haber geldi. Polise şikayette bulunmuştu: Resmen ölüm geliyorum demiş! Kadın birlikte yaşadığı adam tarafından 15 defa bıçaklanarak öldürüldü! Yetkililer son durumu açıkladı: Korkunç ayrıntı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde 6 katlı bir iş merkezinin 4. katındaki bir güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre, güzellik merkezinde müdürlük yapan Gamze Akar ile bir süredir birlikte yaşadığı öğrenilen Halil A. ile ofiste bir araya geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ikili arasında çıkan sözlü tartışma olmuş sonrası Halil A., Gamze Akar’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Sonrasında Halil A., aynı bıçakla kendisini yaralayarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olan Gamze Akar ve Halil A. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Gamze Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güzellik merkezinde müdür olarak çalışan Gamze Akar’ın bir süredir Halil A. ile birlikte yaşadığı, çiftin arasında son zamanlarda sürekli tartışma olduğu ve Gamze Akar’ın polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da güzellik merkezinde korkunç son! 15 bıçak darbesi - sivaspress.com

15 YERİNDEN BIÇAKLANDI, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çalıştığı güzellik merkezinde tartıştığı Halil A. tarafından bıçaklanarak öldürülen Gamze Akar’ın ilk incelemesinde vücudunda 15 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Akar’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzurum’a gönderildi. Öte yandan, Halil A.'nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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