Eskişehirsporlu taraftarlar açtı ağzını yumdu gözünü! Çelenkli sert tepki: yerine başkasını talep ettiler

Eskişehirsporlu taraftarlar, İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna’nın sosyal medyada İstanbul takımlarını destekleyici paylaşımlarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Taraftarlar, İlçe Başkanlığına çelenk bırakarak Başkan Tuna’nın görevden alınmasını istedi.

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB), geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna’nın kişisel sosyal medya hesabından İstanbul takımlarının şampiyonluk kutlama paylaşımları yapması ve evine bayrak astığı görüntüleri yayınlamasına basın açıklaması okuyarak tepki gösterdi. ETB Başkanı Murat Diri liderliğinden toplanan siyah-kırmızılı taraftarlar, yapılan açıklamada İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna’nın görevden alınmasını talep etti. ETB tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Değerli Eskişehirsporlular ve Eskişehir halkı. Biz Eskişehirspor ömrünü adamış şehrin yükünü omuzlarına almış, şehir şehir armasının peşinden gidip Eskişehir'in adını layıkıyla taşıyan Eskişehirspor sevdalıları olarak yıllardır göstermiş olduğumuz bir duruş var. Eskişehir'de sadece Eskişehirspor. Bu bağlamda şehrimizde Eskişehirspor bayrağını dalgalandırmayan, bu bayrağın gölgesinde serinlemeyen herkese karşı net bir tavır sergiliyoruz.

Eskişehirspor bizlerin davası. Bu dava bizlere büyüklerimizden miras ve bizler de gelecek nesillere aktarılması için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Şehrimizi de sürekli bu tür açıklama yapmak ve şehrimizin gündemini meşgul etmek istemiyoruz. Bu bağlamda şehrimizde odalar, dernekler, atananlar, seçilenler, STK, vs. ne varsa Eskişehirsporlu olması tek gayemiz. Eskişehirspor’umuzun İstanbul hegemonyasına karşı kurulup, İstanbul dükalığının tahtını sallayarak Anadolu payesini aldığını unutanların veya bu duruşu benimsemeyen kimsenin bu şehirde bir konuma gelmesini istemiyoruz. Geçtiğimiz günlerde camia olarak başka bir siyasi partinin ilçe başkanının aynı konuda uyarmış bulunmamıza rağmen İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı'nın İstanbul takımları paylaşımları yapmasını hatta hiç utanmadan evinin balkonuna bayrak asarak şampiyonluk kutlama fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasını aciziyet olarak görüyoruz. Eskişehir'in bu tür insanların liderliğini asla ihtiyacı yoktur.

Yaşadığı şehrin değerlerine uzak hatta yaşadığı şehre bu kadar uzak, İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanının derhal istifa edip İstanbul Mecidiyeköy'de ilçe Başkanlığı için başvurmasını bekliyoruz. Bugün tüm şehrimizin bilmesini isteriz ki tüm sivil toplum kuruluşları, tüm partiler, odalar, dernekler, başkan seçerken Eskişehir hassasiyeti taşımayanları asla seçmesinler. Eskişehir çocuğu kendi değerlerine sahip çıkmazsa Eskişehir lobisini, Eskişehir'in bilincini oluşturmak asla mümkün değildir. Bizler için Eskişehir menfaatleri, Eskişehir hassasiyetleri her türlü siyasi görüşten üstündür. Bu duygu ve düşüncelerle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti İl Başkanı kıymetli ablamız Emine Edizgil ve tüm iyi partili dostlarımızdan mevcut İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanının derhal görevden alınmasını rica ediyoruz”

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Taraftarlar daha sonra üzerinde ‘Yazıklar olsun', 'Eskişehir’de sadece Eskişehirspor’ yazılı çelengi Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanlığı kapısına bıraktı. Bir süre İyi Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Zafer Tuna'nın istifa etmesine yönelik tezahürat eden taraftarlar, daha sonra bölgeden ayrıldı.