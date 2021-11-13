İstanbul'da kaçak sigara ve elektronik eşya operasyonları! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kaçak yollarla yurda sokulan yüklü miktarda sigara, tütün ve elektronik malzemeyi piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Bağcılar ve Fatih'te düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 19 bin 174 paket sigara, 12 bin 310 puro, 1 ton nargile tütünü, 71 kilo 282 gram tütün ve 998 elektronik sigara ile 8 bin 832 şarj aleti ve 2 bin 840 cep telefonu bataryası bulundu.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.