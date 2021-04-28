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Yerel İstanbul’da kaçak parfüm baskını
Yerel

İstanbul’da kaçak parfüm baskını

İstanbul’da Başakşehir ve Küçükçekmece’de sahte parfüm imalatı yapılan 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda binlerce sahte parfüme el konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 17:14:00 -

İstanbul'da Başakşehir ve Küçükçekmece’de sahte parfüm imalatı yapılan 8 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Küçükçekmece ve Başakşehir’de sahte parfüm üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İlçelerde çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şahsa ait 8 ayrı adreste sahte parfüm üretildiğini belirledi. Polis ekipleri fiziki takip ardından eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Baskınlarda binlerce şişe sahte parfüm, parfüm üretiminde kullanılan alkol ve kimyasal malzemeler ele geçirdi. Polisin adreslerdeki incelemeleri sürüyor.

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