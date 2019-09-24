İstanbul depremi son dakika haberi. Deprem uzmanlarının uyarısını yaptığı İstanbul depremi bugün saat 11:00'de yaşandı. Peki İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? Son deprem nerede oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu son dakika! İstanbul'da saat 11:00 sularında deprem olduğu bilgisi geldi. Peki İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul'da meydana gelen depremin kaç şiddetinde olduğu konusunda AFAD'dan bir açıklama gelmezken, Kandilli Rasathanesi son İstanbul depremine ilişkin açıklama yaptı. Kandilli Rasathanesi'nin son dakika bildirimine göre Marmara Denizi, Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 3.1 olduğu açıklandı.

İstanbul'da üç depremin olacağı açıklandı. Peki İstanbul'da depremler nerede olacak?

İstanbul depremi yeniden olur mu? Silivri depremi İstanbul depreminin habercisi mi?

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