İstanbul'da kaç seçmen oy kullanacak?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılacak ilk yerel seçimde 10 milyon 560 bin 963 İstanbullu seçmen oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gidecek.

10 milyon 560 bin 963 seçmen

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 39 ilçede kurulacak 31 bin 124 sandıkta oylarını kullanacak. 2014 yerel seçim verilerine göre; İstanbul'da 32 bin 165 sandık kurulurken, seçmen sayısı 9 milyon 997 bin 24 kişi olarak kayıtlara geçti. Kentteki seçmen sayısı bir önceki seçime göre, 563 bin 945 kişi arttı. Jandarma bölgesinde 1'i seyyar, 454 sandık ve 132 bin 784 seçmen, polis bölgesinde 155'i seyyar olmak üzere 30 bin 670 sandık ve 10 milyon 260 bin 748 seçmen bulunuyor.

En çok seçmen Esenyurt'ta

Bu yılki seçimlerde İstanbul'da en çok seçmenin bulunduğu ilçe 556 bin 619 kişiyle Esenyurt olurken, bunu 539 bin 925 seçmenle Küçükçekmece, 498 bin 314 seçmenle Bağcılar takip ediyor. İstanbul'da en az seçmen 12 bin 608 kişi ile Adalar olurken, bu ilçeyi 29 bin 285 kişi ile Şile, 56 bin 668 kişi ile Çatalca izliyor.





Seçmen sayısı artan ilçeler

Bir önceki yerel seçimlerde 1313 sandıkta 411 bin 720 seçmenin yer aldığı Esenyurt, 144 bin 899 kişiyle bu seçimlerde en çok seçmen artışının yaşandığı ilçe oldu. Sancaktepe'de 2014'te 201 bin 880 olan seçmen sayısı 75 bin 867 artarak, 277 bin 747'ye çıktı. Beylikdüzü'nde bir önceki seçimde 172 bin 949 olan seçmen sayısı, bu seçimde 55 bin 130 artarak 228 bin 79'a ulaştı.

Öte yandan Kadıköy'de 2014 yılında 415 bin 907 olan seçmen sayısı, 43 bin 536 azalarak 372 bin 371'e düştü.

Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunda 18 bin seçmen oy kullanacak

İkili eğitimde 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi ile Türkiye'deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda, bugünkü yerel seçimlerde de 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için oy kullanacak. İstanbul ve Türkiye'nin diğer kentlerinde nüfus yoğunluğunun yüksek olmasına rağmen okul sayısının Yeşilkent'teki gibi az olmaması nedeniyle Leyla Bayram İlkokulu'nun 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' olmasının yanı sıra pazar günü 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy merkezlerinden biri olacak. Yeşilkent´te 45 bin 402 seçmen Leyla Bayram İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde oylarını kullanacak. Okul binasının az olması nedeniyle Avcılar'daki en fazla seçim sandığı da bu 3 okulda olacak.

İLÇE SANDIK SEÇMEN ADALAR 39 12.608 ARNAVUTKÖY 524 173.036 ATAŞEHİR 885 303.273 AVCILAR 874 300.153 BAĞCILAR 1.453 498.314 BAHÇELİEVLER 1.236 422.645 BAKIRKÖY 499 168.420 BAŞAKŞEHİR 779 264.503 BAYRAMPAŞA 579 197.991 BEŞİKTAŞ 415 139.673 BEYKOZ 550 182.454 BEYLİKDÜZÜ 669 228.079 BEYOĞLU 502 167.012 BÜYÜKÇEKMECE 519 174.661 ÇATALCA 181 56.868 ÇEKMEKÖY 509 172.439 ESENLER 895 305.875 ESENYURT 1.631 556.619 EYÜPSULTAN 825 277.158 FATİH 838 278.133 GAZİOSMANPAŞA 1.003 343.917 GÜNGÖREN 608 207.741 KADIKÖY 1.096 372.371 KAĞITHANE 929 315.945 KARTAL 1.016 346.014 KÜÇÜKÇEKMECE 1.581 539.925 MALTEPE 1.080 369.473 PENDİK 1.435 488.933 SANCAKTEPE 812 277.747 SARIYER 753 249.257 SİLİVRİ 369 121.512 SULTANBEYLİ 619 212.729 SULTANGAZİ 1.016 348.829 ŞİLE 115 29.285 ŞİŞLİ 605 203.711 TUZLA 523 177.421 ÜMRANİYE 1.418 485.002 ÜSKÜDAR 1.189 402.377 ZEYTİNBURNU 555 188.860 31.124 10.560.963

Seçim önlemleri

İstanbul Valiliği, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin il genelinde huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı'nı cuma günü yürürlüğe koyup, önlemler aldı. Buna göre, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit başkanlığında Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında Seçim Koordinasyon Bürosu ile Vali Yardımcısı Bahattin Atçı başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) oluşturuldu. Vali yardımcıları başkanlığında oluşturulan büro ve merkezler, bakanlık ile il ve ilçe seçim kurulları ile koordinasyon içerisinde görev yapacak.



Kentte seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için İl Jandarma Komutanlığınca 271 tim ve 4 bin 130 personel, 1'i helikopter olmak üzere 305 araç, İl Emniyet Müdürlüğünce 41 bin 550 personel, 3 helikopter, 4 bot ve 5 bin 587 araç görevlendirildi. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığınca sorumluluk sahasında 142 personel ve 12 deniz aracıyla güvenlik hizmeti sunulacak.

Seyyar sandık önlemleri

İl ve ilçe seçim kurulunca belirlenen mahallerde toplam 156 seyyar sandıkta oy kullanılmasıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alındı. Seçim öncesi, seçim esnası ve seçim sonrasında sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleriyle sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, il ve ilçe seçim kurulları çevreleri, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde bütün güvenlik önlemleri alındı. İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bin 458 araç, il ve ilçe seçim kurullarına tahsis edildi.

7/24 esasına göre hizmet

Valililik Seçim Koordinasyon Bürosu yönetiminde, GAMER, Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, ilçe kaymakamlıkları, güvenlik güçleri, elektrik, su, doğal gaz, kara, deniz, demir yolları ve havalimanı ulaşımı, iletişim, itfaiye ve sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ait koordinasyon merkezleri 7/24 saat esasına göre hizmet sunacak. Enerji ihtiyacının kesintisiz şekilde sağlanması, muhtemel arızalara müdahale ekiplerinin oluşturulması ve jeneratör takviyesiyle ilgili gerekli tedbirler alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğü ve diğer kurumlar, sorumluluk alanlarındaki görevleri eksiksiz yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri aldı.





Nufüs müdürlükleri bugün de açık

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta vatandaşlara hizmet verecek. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve Yüksek Seçim Kurulu kararları gereğince oy verme günü, oy verme süresince bütün umumi eğlence

yerleri kapalı kalacak. İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Silah taşıma yasağı



Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacak.





41 bin emniyet personeli çalışacak



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 31 Mart Pazar günü sandık alanı ve oy toplama merkezlerinde 16 bin 300, il genelinde ise 25 bin 250 olmak üzere 41 bin 550 emniyet personelini görevlendirdi. Seçim güvenliğini 49'u 2. sınıf, 65'i 3. sınıf, 95'i 4. sınıf emniyet müdürü, 111'i emniyet amiri ve başkomiser, bin 613'ü komiser ve komiser yardımcısı, bin 653'ü özel harekat, 35 bin 745'i polis memuru ve 3 bin 872'si gece bekçisi olan 41 bin 550 personel sağlayacak. Ayrıca ekipler arası koordinasyonu sağlamak ve yaşanabilecek olaylara daha hızlı müdahale edebilmek için 3 polis helikopteri, 4 deniz botu, 5 bin 300 ekip otosu, 85 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA),110 zırhlı araç ve 41 özel eğitimli köpek de çalışmalara destek verecek.