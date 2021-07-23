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Sağlık İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
Sağlık

İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

İstanbul’da kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Salgının en çok etkilediği şehirlerin başında gelen İstanbul’da aşılara ilgi de bir hayli fazla. İstanbul’da yaşayanlar mega kentte kaç kişinin aşılandığını merak ediyor. Peki, istanbul’da kaç kişi korona aşısı oldu?

Yeniakit Publisher
2021-07-23 17:03:00 -
İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

Koronavirüs salgınının noktalanması için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. İstanbul sağlında en çok yara alan kentlerden biri oldu. Bu sebeple İstanbul’da yaşayanlar ‘İstanbul’da kaç kişi aşı oldu?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "#EnBüyükGücümüzAşı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte yürütülen aşılama uygulamasına hakkında bilgiler verdi.

Yerlikaya, "22 Temmuz itibarıyla İstanbul'da, 1. doz 7 milyon 346 bin 727 'yüzde 63.1', 2. doz 3 milyon 951 bin 911, 3. doz 540 bin 890. Toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı. İstanbul'da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz. Ertelemeyelim" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar kaç korona aşısı yapıldı? Türkiye’nin yüzde kaçı korona aşısı oldu?
Şimdiye kadar kaç korona aşısı yapıldı? Türkiye’nin yüzde kaçı korona aşısı oldu?

Sağlık

Şimdiye kadar kaç korona aşısı yapıldı? Türkiye’nin yüzde kaçı korona aşısı oldu?

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