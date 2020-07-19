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Aktüel

İstanbul'da jandarmadan plajlarda helikopterle denetim

Plajlarda boğulma olaylarının önlenmesi ve çeken akıntıya (Rip akıntısı) karşı vatandaşların farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışmalara devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-19 16:31:28 -
İstanbul'da jandarmadan plajlarda helikopterle denetim

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, plajlarda İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde denetim yapıldı.

Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri başta olmak üzere Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş, Motosikletli Trafik, Jandarma Trafik Timlerinin katıldığı denetimlerde, helikopterle de Çatalca Yalıköy Plajı denetlendi.

Denetimler kapsamında, plajlarda boğulma vakalarının önlenmesi ile çeken akıntıya (Rip akıntısı) karşı vatandaşların farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışmalara devam edildi. Vatandaşlara, çeken akıntı konusunda hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Jandarma ekipleri tarafından vatandaşların suda boğulma olaylarıyla karşılaşmaları durumunda 112 Acil, 156 Jandarma İmdat, 158 Sahil Güvenlik ve 155 Polis İmdat çağrı merkezlerini aramaları istendi.

332 tim ve 1057 personelin görev aldığı denetimlerde sosyal mesafe ve maske kontrolleri de yapıldı

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