İstanbul’da İsrailliler için harekete geçmişti! Görevden alındı

Son günlerde İstanbul'da gündem olan İran Devrim Muhafızları istihbarat servisinin şefi Hüseyin Taeb'i görevden aldı.

İstanbul'da İran İstihbaratına yönelik yapılan operasyon sonrası İran'dan dikkat çeken hamle geldi.

İran yönetimi, Devrim Muhafızları istihbarat servisinin şefi Hüseyin Taeb'i görevden aldı.

İran basını tarafından görevden alınma ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

2009'dan itibaren Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi olarak görev yapan Taeb, İran'da güvenlik bürokrasisinin en etkili isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.

Al Arabiya'nın haber göre, İran yönetimi, Hüseyin Taeb yerine üst düzey rütbeli Muhammed Kazemi'yi getirdi.

Neler yaşanmıştı?

İran Devrim Muhafızları Ordusu Albayı Seyyad Hodayi, geçtiğimiz ay Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'ndeki evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Tahran söz konusu suikastten İsrail'i sorumlu tutmuş ve ülkenin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise bir açıklama yaparak "İntikam alacağız" demişti.

Bu gelişmenin ardından İsrail, Türkiye'deki vatandaşlarına seslenerek "ülkeyi terk edin" uyarısını yapmıştı.

Bu uyarıyı takip eden günlerde İstanbul'da İsrailli vatandaşlara yönelik suikast hazırlığında olduğu iddia edilen İranlılara operasyon yapılmış ve çok sayıda İranlının gözaltına alındığı duyurulmuştu.