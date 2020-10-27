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Aktüel İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı
Aktüel

İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Şüphelilerin 32 ayrı iş yeri ve otomobillerdeki hırsızlık olayının failleri oldukları, yaklaşık 2 milyon lira değerinde malzeme çaldıkları belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:31:26 -
İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iş yerleri ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen şüpheliler suçüstü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde iş yerleri ve otomobillerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgede fiziki çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin kullandığı kapalı kasa bir aracın Arnavutköy'de bir inşaatın önünde görüldüğü bilgisi üzerine olay yerine geçti.

İnşaattan malzeme çalan şüpheliler, kovalamaca sonucu suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin kaçmaya çalışırken yaralandığı, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Ertuğrul Ç'nin 26, Coskun Ç'nin 26, Erdal Ç'nin 49, Emrah D'nin 20 ve Seyfi Y'nin 24 hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulundukları belirlendi.

Şüphelilerin 32 ayrı iş yeri ve otomobillerdeki hırsızlık olayının failleri oldukları, yaklaşık 2 milyon lira değerinde malzeme çaldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şüphelinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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