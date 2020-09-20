  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 16:07:23 -
İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te farklı tarihlerde 4 iş yerindeki çelik para kasalarının açılarak 250 bin liranın çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan toplam 35 kaydı olan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme
Teknoloji

Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET için geliştirilen simülatörü tamamladı.
Rusya’daki analiz tehlikeyi gözler önüne serdi! ‘Bölgede büyük bir savaş yaklaşıyor’
Dünya

Rusya’daki analiz tehlikeyi gözler önüne serdi! ‘Bölgede büyük bir savaş yaklaşıyor’

Rusya basınında çıkan analiz haberde bomba ifadeler yer aldı. Haberde, “Hizbullah'ın Suriye'den çekilmesi, bölgede büyük bir savaşın yaklaşt..
170 ülkeden Türkiye’ye akın akın geldiler!
Gündem

170 ülkeden Türkiye’ye akın akın geldiler!

Sağlık ve güvenlik tedbirleri kapsamında tüm dünyanın en iyisi durumunda olan Türkiye bu yaz turistlerin göz bebeği oldu.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı