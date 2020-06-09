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Aktüel

İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:45:21 -
İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir ve Kartal'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir ve Kartal'da 2-4 Haziran'da 7 hırsızlık ve 1 mala zarar verme olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerin hırsızlık olayında kullandığı aracın plakasını belirledi.

Ekipler, 4 Haziran'da Ataşehir'de Zaloğlu Caddesi üzerindeki bir iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra araçla kaçmaya çalışan şüpheliler Enes. G. (24) ve Sezgin. A'yı (27) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Enes G'nin 31 ayrı suçtan hakkında arama kararı ile 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Sezgin A'nın ise 16 hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve otodan hırsızlık suçlarından kaydı olduğu, 2 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında polis ekiplerinin şüphelilerin kullandığı aracı bir sokakta sıkıştırdığı, şüphelilerden birinin yaya olarak diğerinin de araçla kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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