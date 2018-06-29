THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

İstanbul'da intihar girişiminde bulunan ABD'li turisti polis kurtardı

Aldığı uyuşturucunun etkisiyle kaldığı otelin penceresinden sarkan ABD'li turist polis ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

29 Haziran 2018 Cuma 11:10
İstanbul'da intihar girişiminde bulunan ABD'li turisti polis kurtardı

İstanbul Beyoğlu'nda aldığı uyuşturucunun etkisiyle kaldığı otelin 4’üncü kat penceresinden sarkan ABD’li turist Peter James Hofman Güven Timleri tarafından son anda kurtarıldı. 

Olay Sadri Alışık Sokak’ta bulunan bir otelde 15 Haziran 2018 günü sabah saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre aldığı uyuşturucunun etkisiyle ABD’li turist Peter James Hofman kaldığı otel odasının 4’üncü kat penceresinden sarkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Olayı fark eden Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Turistin odasına giren güven timleri, kendisini pencereden aşağı atan turisti son anda yakalamayı başardı. Sivil 2 polis memuru ABD’li turisti kollarından yakalayarak odaya çekmeyi başardı. 

Ölümün kenarından dönen Hofman hastaneye sevk edildi. Olay sırasında bir polis memurunun kolu çıktı.

Hofman’ın odasında yapılan aramalarda 0.5 gram metanfetamin ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:10
  1. İstanbul
  2. Beyoğlu
  3. Sadri Alışık

YORUM YAZ

  • YozgatlıYozgatlı11 sa önce
    Hem milli hem yerli Türk ekonomisinin başına MÜSİAD’dan ehliyet ve liyakat sahibi birisinin gelmesi çok müsbet olacaktır
  • Ylcn Ylcn 9 sa önce
    Ali Babacan ekonominin başına gelmeli Hüseyin Çelik’te eğitim’in başına gelmeli
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
  1. Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
  2. Katliamı yapan ABD'linin kimliği..
  3. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış..
  4. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
  5. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
  6. Teröristler üs bölgesine saldırdı
  7. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
  8. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
  9. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
  10. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
  11. İstanbul lise taban puanları 2018..
  12. Ankara liseleri taban puanları..
  13. Yerli Yörük sahneye çıktı
  14. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
  15. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
  16. Fatih Portakal böyle veda etti
  17. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
  18. Mantı tarifi
  19. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
  20. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak