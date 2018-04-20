İstanbul’da Interpol’ün aradığı kişileri kaçıranlara operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son yılların en büyük operasyonunu düzenledi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre uluslararası faaliyet gösteren VIP göçmen kaçakçılık çetesi, 6 ay süresince teknik ve fiziki takibe alındı. Çete üyelerinin gizlendikleri yerler, depo olarak kullandıkları adresler ile sahtecilik yaptıkları imalathaneler tek tek tespit edildi. Polis sabah saat 04.00’te 96 ayrı adrese eşzamanlı baskın düzenledi. Operasyona, Özel Harekât Şubesi ekipleri, Çevik Kuvvet polisleri ve polis helikopteri de katıldı.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan göçmen kaçakçılık çetesinin 54 üyesi gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda, sahte pasaport, kimlik, sahtecilik malzemeleri ve bir miktar para ele geçirilen zanlıların da Interpol tarafından arandığı belirlendi. Uluslararası göçmen kaçakçılık çetesinin 30 ile 50 bin dolar para karşılığında, Interpol tarafından aranan kişiler ile terör örgütü üyelerini yurtdışına kaçırdıkları belirlendi.

Çete üyelerinin, ehliyet, kimlik, pasaport, ruhsat, resmi belge hologramları ve vize gibi göçmen kaçakçılığında kullanılan her türlü evrakın birinci kalite sahtesini yaptıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanına sahte evrak hazırlayarak müşterilerine gönderdiği de tespit edildi.