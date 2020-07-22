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Spor

İstanbul’da imzalayacak! Burak Yılmaz ayrılıyor

Beşiktaş’ta tecrübeli forvet Burak Yılmaz Lille ile anlaşma aşamasına geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:42:00 -
İstanbul’da imzalayacak! Burak Yılmaz ayrılıyor

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi var. NTV Spor'un haberine göre milli futbolcu alacaklarının yarısı karşılığında bonservisini talep etti. Yıllık geliri 16 milyon TL olan milli futbolcunun, 12 milyon TL alacağı bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi bu teklifi kabul ederse Burak 6 milyon TL karşılığında bonservisini alacak.

Lille yetkilileri olası bir transfer görüşmesi için İstanbul'da. Sözleşmenin feshi halinde, Fransız ekibinin sağlık heyeti de İstanbul'a gelecek ve transfer öncesi son kontrolleri yapacak.

Bir sorun çıkmaması halinde tecrübeli oyuncu, Lille ile yapacağı 2 yıllık sözleşmenin imzasını İstanbul'da atacak.

Burak'ın babası Fikret Yılmaz: ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Burak'ın babası Fikret Yılmaz, "Babası peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Oğlum kendiyle ilgili kararı verecek olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan transfer teklifleri alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; ateş olmayan yerden duman çıkmaz." ifadelerini kullandı.

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