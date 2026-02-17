İstanbul’da ilk sahur saat kaçta? İstanbul 2026 imsakiye

Maneviyatın, bereketin ve paylaşmanın öne çıktığı Ramazan ayına kısa bir süre kala gözler imsakiyelere çevrildi. İlk sahurun hangi gece yapılacağı, ilk orucun hangi gün tutulacağı ve özellikle İstanbul’da imsak vaktinin saat kaçta başlayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi ve ilk gün vakitleri belli oldu.

2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Ay boyunca tutulacak oruçların ardından 19 Mart Perşembe günü arefe idrak edilecek.

İlk sahur ve ilk oruç ne zaman?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece kalkacak. İlk oruç ise 19 Şubat sabahı imsak vaktiyle birlikte tutulmaya başlanacak.

İstanbul’da ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta?

İstanbul’da ilk sahur 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece saat 06.22’de yapılacak. İlk iftar ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.49’da açılacak. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ilk gün toplam 12 saat 27 dakika oruç tutmuş olacak.

İstanbul 2026 Ramazan imsakiyesi

Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı

19 Şubat 2026 Perşembe | 06:22 | 07:47 | 13:23 | 16:20 | 18:49 | 20:09

20 Şubat 2026 Cuma | 06:20 | 07:45 | 13:23 | 16:21 | 18:51 | 20:10

21 Şubat 2026 Cumartesi | 06:19 | 07:44 | 13:23 | 16:21 | 18:52 | 20:11

22 Şubat 2026 Pazar | 06:18 | 07:42 | 13:23 | 16:22 | 18:53 | 20:12

23 Şubat 2026 Pazartesi | 06:16 | 07:41 | 13:22 | 16:23 | 18:54 | 20:13

24 Şubat 2026 Salı | 06:15 | 07:39 | 13:22 | 16:24 | 18:55 | 20:15

25 Şubat 2026 Çarşamba | 06:13 | 07:38 | 13:22 | 16:25 | 18:56 | 20:16

26 Şubat 2026 Perşembe | 06:12 | 07:36 | 13:22 | 16:26 | 18:58 | 20:17

27 Şubat 2026 Cuma | 06:11 | 07:35 | 13:22 | 16:26 | 18:59 | 20:18

28 Şubat 2026 Cumartesi | 06:09 | 07:33 | 13:22 | 16:27 | 19:00 | 20:19

01 Mart 2026 Pazar | 06:08 | 07:32 | 13:22 | 16:28 | 19:01 | 20:20

02 Mart 2026 Pazartesi | 06:06 | 07:30 | 13:21 | 16:29 | 19:02 | 20:21

03 Mart 2026 Salı | 06:05 | 07:29 | 13:21 | 16:30 | 19:03 | 20:22

04 Mart 2026 Çarşamba | 06:03 | 07:27 | 13:21 | 16:30 | 19:05 | 20:24

05 Mart 2026 Perşembe | 06:01 | 07:26 | 13:21 | 16:31 | 19:06 | 20:25

06 Mart 2026 Cuma | 06:00 | 07:24 | 13:20 | 16:32 | 19:07 | 20:26

07 Mart 2026 Cumartesi | 05:58 | 07:23 | 13:20 | 16:32 | 19:08 | 20:27

08 Mart 2026 Pazar | 05:57 | 07:21 | 13:20 | 16:33 | 19:09 | 20:28

09 Mart 2026 Pazartesi | 05:55 | 07:19 | 13:20 | 16:34 | 19:10 | 20:29

10 Mart 2026 Salı | 05:53 | 07:18 | 13:19 | 16:34 | 19:11 | 20:30

11 Mart 2026 Çarşamba | 05:52 | 07:16 | 13:19 | 16:35 | 19:12 | 20:31

12 Mart 2026 Perşembe | 05:50 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33

13 Mart 2026 Cuma | 05:48 | 07:13 | 13:19 | 16:36 | 19:15 | 20:34

14 Mart 2026 Cumartesi | 05:47 | 07:11 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:35

15 Mart 2026 Pazar | 05:45 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:36

16 Mart 2026 Pazartesi | 05:43 | 07:08 | 13:18 | 16:38 | 19:18 | 20:37

17 Mart 2026 Salı | 05:41 | 07:06 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38

18 Mart 2026 Çarşamba | 05:40 | 07:04 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:40

19 Mart 2026 Perşembe | 05:38 | 07:03 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:41