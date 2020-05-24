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Yerel

İstanbul’da iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga! Sokak savaş alanına döndü, yaralılar var

İstanbul’da dün öğle saatlerinde iki aile üyeleri arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktığı ve kavga sonucu 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 15:02:00 - 2020-05-24 15:02:48
İstanbul’da iki aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga! Sokak savaş alanına döndü, yaralılar var

İstanbul Arnavutköy'de iki aile arasında silah ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Sokağa çıkma yasağına aldırmayan iki aile üyelerinin kavgasında 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Hadımköy Hastane Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan 2 ailenin üyeleri sokakta birbirine girdi.

Sokak savaş alanına döndü

Kavgada silah ve bıçaklar çekildi. Sokağa savaş alanına çeviren kavgada 3 kişi silahla, 1 kişi ise bıçakla yaralandı. Kavgaya olay yerine gelen polis müdahale etti. Kavgayı mahalle muhtarı ve polis ekipleri güçlükle ayırırken, yaralı 4 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası kavgaya karışan her iki gruptan da çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günde ellerinde silahlarla ateş açan gruba mahalle sakinleri tepki gösterdi.

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