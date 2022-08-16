İstanbul'da iki aile arasında silahlı kavga! Biri polis 4 yaralı

İstanbul-Şişli'deki iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 4 kişi yaralandı. Gözaltıların olduğu bildirildi.

Olay, Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgaya karışan 4 kişi ile olaya müdahaleye eden polislerden biri kolundan yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildiği bildirilirken, polis, kavgaya karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.