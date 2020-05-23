İstanbul'da ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık ve şeker dağıtıldı

İSTANBUL (AA) - Yaşam Çiçeği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık ve şeker dağıtıldı.

Dernek yetkilileri, kentte daha önce tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bayramlık hazırladı.

Balonlarla süsledikleri araçlara bayramlıkları yükleyen dernek yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Ailelerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan yetkililer, bayramlıkları, şekerleri ve harçlıkları çocuklara verdi.

Dernek Başkanı Tuğçe Kılıç, ramazan boyunca farklı ülkelerde birçok yardım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı öncesinde çocukların yüzlerini güldürmek için çalıştıklarını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"3 günde toplamda 500 çocuğa bayramlık hediye ettik. Şu an 200 tanesi de Hatay'da kamplarda kalan çocuklara dağıtılıyor. Arife günü izin alarak dışarıya çıktık ve belirlediğimiz ailelere dağıtımımız devam ediyor. Ayrıca mendil içerisine de bayram harçlıklarını koyduk. Çocuklar için şeker de hazırladık. Aileler içinde 200 lira dağıtacağız."