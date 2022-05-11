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Gündem İstanbul'da İETT rezilliği! Her şey seyir halindeyken oldu
Gündem

İstanbul'da İETT rezilliği! Her şey seyir halindeyken oldu

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye bağlı İETT, vatandaşların adeta hayatlarını tehdit ediyor. Beykoz'da seyir halindeyken sol arka lastiği yerinden çıkan İETT otobüsündeki yolcular, yolun kenarında duran araçtan tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 17:38:00 -
İstanbul'da İETT rezilliği! Her şey seyir halindeyken oldu

Edinilen bilgiye göre dün, Kavacık Mahallesi Yeni Riva Yolu'nda sefer yapan 34 CBN 045 plakalı İETT otobüsünün sol arka lastiği yerinden çıktı. Otobüs, hasar almadan yol kenarında durdu.

Bu sırada, aynı yol üzerinde otobüsün gittiği yöne seyreden iki otomobil çarpıştı. Araçlarda hasar meydana geldi.

Yolun kenarında duran İETT otobüsündeki yolcular tahliye edilirken olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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