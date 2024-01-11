  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1000 Beygirlik! Araç sahipleri dikkat: Rakiplere pes dedirten elektrikli araba, Mullen Five RS için o çıkış tarih verildi! Fiyatı ne kadar?

İsveç'te halkı korkutan açıklama: Savaşa hazır olun

Adana Demirspor-İstanbulspor maçında 'helal olsun' dedirten hareket! Öyle bir müdahale yaptı ki, tüm stadyum ayağa kalktı

İslam Memiş'ten gram altın için son uyarı! O güne kadar halledin, fiyatlar 1000 lira birden değişecek

Başkan Erdoğan Bahçeli ile bir araya geldi! Kritik görüşme 1 saat sürdü

Soykırım davası başladı! İsrail’in yaptığı zulümler karşılık bulacak mı?

Emekli olmayı bekleyenlere tarihi müjde! Cem Küçük'ün programında duyuruldu

TÜPRAŞ acil koduyla duyurdu: Binlerce ton petrolümüzü taşıyordu Gemiyle irtibatımız kesildi

Bayraktar TB2 SİHA'ya yeni rakip! Dünyaya 'tehlike' koduyla servis ettiler: İran bu İHA'larını oraya gönderecek

Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti
Yerel İstanbul'da huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı
Yerel

İstanbul'da huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

Yeniakit Publisher
2024-01-11 22:39:00 -
İstanbul'da huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar sırasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Sürücülerin belgeleri kontrol edildi

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Uygulamalar sırasında narkotik köpeği de araçlardaki aramaya yardımcı oldu.

İstanbul'da dev uygulama
İstanbul'da dev uygulama

Gündem

İstanbul'da dev uygulama


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'a bir metro hattı daha! Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi
İstanbul'a bir metro hattı daha! Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi

Gündem

İstanbul'a bir metro hattı daha! Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi

İstanbul barajlarında son durum
İstanbul barajlarında son durum

Gündem

İstanbul barajlarında son durum

AKOM'dan İstanbul için son uyarı: Gizli buzlanma uyarısı yaptı! Hazırlıklı olun, hava birden değişecek
AKOM'dan İstanbul için son uyarı: Gizli buzlanma uyarısı yaptı! Hazırlıklı olun, hava birden değişecek

Yaşam

AKOM'dan İstanbul için son uyarı: Gizli buzlanma uyarısı yaptı! Hazırlıklı olun, hava birden değişecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23