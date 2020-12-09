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Aktüel İstanbul'da hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

İstanbul'da hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:05:15 -
İstanbul'da hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 10 ayrı evden 150 bin lira nakit para ve 250 bin dolar değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir, Bakırköy ve Kartal'da 10 ayrı evden meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, kimlikleri tespit edilen E.G (18), H.Ç. (33) ve M.Ç'yi (33) yakaladı.

Gözaltına alınan H.Ç'nin 43 hırsızlık suçundan emniyette kaydı, 14 suçtan aranması ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin 10 ayrı evden 150 bin lira nakit para ve 250 bin dolar değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin bir evde açamadıkları çelik kasayı yanlarında valizle götürdükleri anlar görülüyor.

E.G. ve H.Ç tutuklanırken M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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