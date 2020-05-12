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Aktüel

İstanbul'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:05:37 -
İstanbul'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de elektrik kablosu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde metruk binaya ellerinde çuvallarla bazı şüphelilerin girdiği ihbarı üzerine, polis ekipleri yaptığı baskında şüpheli F. K'yı yakaladı.

Polis yaptığı araştırmada, cezaevinden izinli olarak çıkan F. K. ve diğer şüphelilerin Kaptanı Derya Caddesi'nde tamirat yapan bir elektrik şirketine ait olan kabloları çaldığını tespit etti.

Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma sürüyor.

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