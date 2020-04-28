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Aktüel

İstanbul'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

2020-04-28 13:04:35 -
İstanbul'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ümraniye'de bir evden ziynet eşyası ve diz üstü bilgisayar ile Sancaktepe'de bir marketten yüklü miktarda gıda maddesi, çok sayıda sigara ve kasadan 2 bin 200 lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ev ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını benzer suçlardan toplam 42 kaydı bulunan Caner N. (20), Yusuf E. (20), Muhammet Ç. (17) ve Yaşar B'nin (16) yaptığını belirledi.

Şüpheliler, Sultanbeyli'deki bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yusuf E, Muhammet Ç. ve Yaşar B. tutuklanırken, Caner N. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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