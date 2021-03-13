İstanbul HES kodu zorunlu yerler güncel | Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza HES kodu zorunluluğu girdi. Pek ok alanda zorunlu olan HES kodunun kapsamın genişletildi. İstanbul’da HES kodu zorunluluğu olan kurum ve kuruluş sayısı arttı. Peki, İstanbul’da ne zaman HES kodu zorunluluğu başlayacak?

İstanbul’da HES kodu ne zaman zorunlu olacak?

İstanbul'da, 15 Mart'tan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlara girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararını göre HES kodu zorunlu alanlar şöyle sıralandı:

Sivil toplum kuruluşları

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler,

Kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil,

Kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere)

Kahvehane

Kıraathane

İnternet kafe

İnternet salonu

Elektronik oyun salonları

Bilardo salonu

Dernek lokali

Lunapark

Tematik parklar

Berber

Kuaför

Güzellik salonu

Güzellik merkezleri

Hamam

Sauna

Masaj salonu

Kaplıca

Nikah salonu

Düğün salonu

Tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri

Kütüphane

Spor salonları

Spor merkezleri

HES kodu zorunluluğuna uymayanlar ne kadar ceza ödeyecek?

İlçelerde kaymakamlar ve ilgili kurumlarca, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, mağduriyete neden olunmaması için alınan kararlara aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlarda bulunanlar hakkında da adli işlem başlatılması kararı alındı.