İstanbul’da HES kodu ne zaman zorunlu olacak?
İstanbul HES kodu zorunlu yerler | İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, İstanbul’da HES kodu zorunluluğu alanını genişletti. Okullardan, lunaparklara kadar pek çok alanda HES kodu zorunlu hale geldi. Peki, HES kodu nasıl alınıyor? HES kodu ne zaman zorunlu olacak?
İstanbul HES kodu zorunlu yerler güncel | Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza HES kodu zorunluluğu girdi. Pek ok alanda zorunlu olan HES kodunun kapsamın genişletildi. İstanbul’da HES kodu zorunluluğu olan kurum ve kuruluş sayısı arttı. Peki, İstanbul’da ne zaman HES kodu zorunluluğu başlayacak?
İstanbul’da HES kodu ne zaman zorunlu olacak?
İstanbul'da, 15 Mart'tan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi, özel okul ve kurumlara girişlerde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararını göre HES kodu zorunlu alanlar şöyle sıralandı:
- Sivil toplum kuruluşları
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler,
- Kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil,
- Kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere)
- Kahvehane
- Kıraathane
- İnternet kafe
- İnternet salonu
- Elektronik oyun salonları
- Bilardo salonu
- Dernek lokali
- Lunapark
- Tematik parklar
- Berber
- Kuaför
- Güzellik salonu
- Güzellik merkezleri
- Hamam
- Sauna
- Masaj salonu
- Kaplıca
- Nikah salonu
- Düğün salonu
- Tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri
- Kütüphane
- Spor salonları
- Spor merkezleri
HES kodu zorunluluğuna uymayanlar ne kadar ceza ödeyecek?
İlçelerde kaymakamlar ve ilgili kurumlarca, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, mağduriyete neden olunmaması için alınan kararlara aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlarda bulunanlar hakkında da adli işlem başlatılması kararı alındı.