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İstanbul'da helikopterli bayram denetimi!

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Ramazan Bayramı Tedbirleri' kapsamında İstanbul'da helikopter destekli trafik uygulaması yaptı. Trafikte hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, makas atan ve trafikte çeşitli kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uyguladı.

04 Haziran 2019 Salı 14:30
İstanbul'da helikopterli bayram denetimi!

Şehir içi ve şehirlerarası yollarda bayram yoğunluğuyla ilgili hatalı sürücülere karşı trafik denetlemesi yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri havadan destek verdi. 

Denetim çalışmaları, Atatürk Havalimanı'nda bulunan Havacılık Şube Müdürlüğü'nde görevli pilot polisler ve teknisyenlerin uçuşa çıkacakları Bell 429 tipi helikopter hangardan çıkartıldıktan sonra son kontrolleri yapmasıyla başladı. Uçuş için tüm kontrollerini tamamlayan polis pilotlar ve trafik görevlisi polisin helikopterdeki yerlerini almasının ardından uçuşa geçildi.

İstanbul'un bir ucundan diğerine havadan denetim

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan helikopter Basın Ekspres yolundan trafik denetimlerine başladı. TEM otoyolundan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ilerleyen helikopter, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden il sınırına kadar uçtu. Maltepe Sahil yolu üzerinden D-100 Karayolu istikametinde yapılan denetimler Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sürdürüldü ve Atatürk Havalimanı'nda sonlandırıldı.

2 saat havadan denetim yapıldı

2 saat süren helikopter denetimlerinde hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, makas atan ve trafikte çeşitli kuralları ihlal eden sürücülerin araçları tek tek tespit edilerek karada uygulama yapan polis ekiplerine fotoğraflarıyla gönderildi. Trafik polisleri kural ihlali yapan sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguladı

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:30
  1. İstanbul
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