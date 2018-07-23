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İstanbul'da helikopter destekli 'skunk' operasyonu düzenlendi

Kağıthane’de narkotimler, önceden belirledikleri müstakil bir eve özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:12
İstanbul'da helikopter destekli 'skunk' operasyonu düzenlendi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane’de müstakil bir evde uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı bilgisine ulaştı.

Fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye basan tim, dün saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Akça Sokak'taki önceden belirlenen eve özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

POLİS HELİKOPTERİ DESTEK VERDİ

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda, özel harekat polislerinin uyarıların ardından açılmayan kapı koçbaşıyla kırıldı. İçeriye giren tim, evde yaptığı aramalar sonucunda şeffaf bir poşetin içerisinde 'skunk' diye tabir edilen çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Maddenin bulunmasının ardından hassas burunlu narkotik köpeği 'Ares' ile içeride bir süre arama yapıldı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:12
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