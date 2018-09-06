İstanbul'da helikopter denize düştü

Olay yerine giden balıkçılar ilk müdahaleyi yaptı. İlk belirlemelere göre kaza yapan helikopterden 2 kişi kurtarıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Düşen helikopterle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır" denildi.