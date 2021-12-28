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Gündem İstanbul'da HDP binasında saldırı provokasyonu
Gündem

İstanbul'da HDP binasında saldırı provokasyonu

İstanbul HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasında bıçaklı saldırı provokasyonu gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 15:40:00 -
İstanbul'da HDP binasında saldırı provokasyonu

İstanbul'da silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasında provokasyona kalkıştı.

Olayda yaralı ve ölü olup olmadığı henüz bilinmezken saldırgan gözaltına alındı.

Provokasyonla ilgili açıklama yapan HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Bahçelievler ilçe binamıza yönelik bir silahlı saldırı girişimi olmuş. Silahın tutukluluk yapması sonucundan büyük bir faciadan dönülmüş. Saldırgan gözaltına alınmış."

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