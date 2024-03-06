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Aktüel İstanbul’da hareket halindeki otobüsün şoförü direksiyonu bırakıp kadın yolcuya saldırdı
Aktüel

İstanbul’da hareket halindeki otobüsün şoförü direksiyonu bırakıp kadın yolcuya saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-03-06 11:13:00 -
İstanbul’da hareket halindeki otobüsün şoförü direksiyonu bırakıp kadın yolcuya saldırdı

Liyakatsiz yandaşların elinde İstanbullunun korkulu rüyası haline gelen toplu ulaşım skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

Dün Sultanbeyli- Üsküdar arasında sefer yapan 11ÜS numaralı otobüste meydana gelen son olay ‘yok artık’ dedirtti. Okuldan çıkan öğretmen, evine gitmek üzere otobüse bindi. İneceği durağa geldiğinde ise otobüs şoförü durmadı. Otobüs şoförüne durağa neden girmediğini soran öğretmene bağırarak cevap veren şoföre kadının, “Bana bağıramazsınız, durağı kaçırdınız, bir de beni mi döveceksiniz” demesi üzerine şoför seyir halindeki otobüsün direksiyonunu bırakıp koltuktan kalkarak yolcu kadına vurdu. Kadının cep telefonu yere düştü. Şoför tarafından darp edilen kadın daha sonra otobüsten inerek uzaklaştı. Kavga anı, darp edilen kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken öğretmenin tepki çeken olayla ilgili şoförden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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