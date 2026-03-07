İstanbul’da haraç çetesine şafak operasyonu! İş yerlerini kurşunlayan 10 zorba yakalandı
İstanbul’da esnafın kabusu haline gelen organize suç örgütü üyelerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Bağcılar, Kartal, Bakırköy ve Arnavutköy ilçelerinde iş yeri sahiplerini tehdit ederek haraç isteyen ve talepleri reddedilince iş yerlerini kurşunlayan 10 şüpheli, emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve suça karışan organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, Bağcılar, Kartal, Bakırköy ve Arnavutköy ilçelerinde iş yeri sahiplerini tehdit eden ve iş yerlerine yönelik kurşunlama eylemlerini gerçekleştiren şüphelilerinkimlikleri tespit edildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, olaylara karıştığı anlaşılan 10 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.