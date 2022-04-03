İstanbul’da hangi yollar kapalı? 3 Nisan’da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

Trafiğe kapalı yollar hangileri? sorusu İstanbul Valiliği'ndan gelen açıklama ile yanıt buldu. Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş iç güvenlikten sorumlu devlet teşkilatı olan Türk Polis Teşkilatı ya da Emniyet Genel Müdürlüğü, 176. Yaşını kutlamaya hazırlanıyor. İstanbul Valiliği, genel prova ve kutlama nedeniyle yarın ve 10 Nisan’da megakentteki bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul’da hangi yollar kapalı?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Polis Haftası etkinlikleri kapsamında yarın Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) gerçekleştirilecek genel prova ile 10 Nisan Pazar günü yapılacak törenler sırasında bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Adnan Menderes Bulvarı saat kaça kadar kapalı olacak?

Söz konusu günlerde saat 06.30'dan programın bitişine kadar Adnan Menderes Bulvarı gidiş ve gelişleri, trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca D100 kuzey ve güney istikameti, Edirnekapı, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı'na girişlere izin verilmeyecek.

3 Nisan’da trafiğe kapatılacak yollara alternatif güzergahlar

Adnan Menderes Bulvarı'na alternatif olarak Turgut Özal Millet, Fevzipaşa, Sahil Kennedy caddeleri ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

Türk polis teşkilatı nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veya Türk Polis Teşkilatı, ilk kez 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan, günümüzde Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde örgütlenmiş iç güvenlikten sorumlu devlet teşkilatıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü, belediye teşkilatının bulunduğu yerlerde görev yapmakta olup sahil ve denizlerde ise Sahil Güvenlik Komutanlığı, kırsalda ise Jandarma Genel Komutanlığı sorumludur.