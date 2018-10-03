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İstanbul'da hamile kadın kendisini bıçaklayan kocasını bu sözlerle tahliye ettirdi

Eşi tarafından 5 yerinden bıçaklanan Hülya G., mahkemedeki ifadesinde "Her evde yaşanan şeyler bunlar. Eşim perişan ben perişan. Lütfen onu serbest bırakın" dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:48
İstanbul'da hamile kadın kendisini bıçaklayan kocasını bu sözlerle tahliye ettirdi

İstanbul'da hamile eşini kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesiyle 5 yerinden bıçakladığı iddia edilen Yılmaz G.'nin tahliyesine karar verildi. Şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen müşteki Hülya G.,"Ne olur serbest bırakın. Ben eşime sonsuz güveniyorum" dedi.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Bahçelievler'de 28 Nisan 2017 günü yaşanan olayda Yılmaz G. 3 çocuğu ile birlikte kahvaltı yaptığı esnada hamile eşi Hülya G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca, kendisini aldattığını düşündüğü eşini 5 yerinden bıçakladı. Yılmaz G.'nin 'Eşini öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

''HER EVDE YAŞANAN ŞEYLER BUNLAR, LÜTFEN ONU SERBEST BIRAKIN''

Duruşmada mağdur olduğunu ve şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen Hülya G.,"Çok mağduruz. Eşimin serbest kalmasını istiyorum. 2 senedir çocuklarım da ben de perişanız. Eşim benden çok defa özür diledi. Her evde yaşanan şeyler bunlar. Eşim perişan ben perişan. Lütfen onu serbest bırakın" dedi.

''EVİMİN KİRASINI ÖDEYEMİYORUM, PİŞMANIM''

Duruşmada savunmasını yapan Yılmaz G. ise "Eşimle bir sıkıntımız yok. Cezaevine geliyor görüşüyoruz. Evimin kirasını ödeyemiyorum. Çok pişmanım, üzgünüm. Sizlerden merhamet diliyorum" ifadelerini kullandı.

''EŞİM İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAPTI, ONA GÜVENİYORUM''

Davayı ara karara bağlayan mahkeme heyeti, şikayetten vazgeçilmesi ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanığın tahliyesine hükmetti. Tahliye kararına çok sevinen Hülya G., "Eşim ilk defa böyle bir şey yaptı. Ben eşime güveniyorum" dedi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:48
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