İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bekçi alınacak
Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.
İstanbul'da 400 bekçi görevlendirileceği bildirildi.
Polis Akademisi'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre İstanbul'da 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi işe alınacak.
Adaylar, 19 Eylül - 02 Ekim tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifreleri ile giriş yaparak ön başvuru yapabilecekler.
İşe alım için sınav programı Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinde (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Öte yandan açıklamada diğer kaynakların yaptığı açıklamalara itibar edilmesi istendi.